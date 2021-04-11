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11.04.2021 (05:45)

Военнослужащие ВВО в Приморье выведены на полигоны для участия в крупном учении, в рамках проверки Генштаба ВС РФ

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В рамках контрольной проверки под руководством комиссии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) подняты по учебной тревоге. Таким образом, начались  крупные учения с воинскими частями ВВО в Приморском крае, которые продлятся три дня.

Подразделения в составе механизированных колонн совершают марши в районы развертывания и проведения занятий на общевойсковой полигон «Сергеевский» в Приморье. В общей сложности в тактических учениях с боевой стрельбой планируется  задействовать  более  500 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Более того, к маневрам привлекается свыше 4000 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также группы усиления из числа подразделений инженерных войск, войск РХБ защиты и ПВО, армейской авиации и подразделений радиоэлектронной борьбы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Учения , Проверка боеготовности
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