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11.04.2021 (05:30)

Юнармейцы приняли участие в тренировке к военному параду 9 Мая в Забайкалье

На строевом плацу одного из военных городков города Чита состоялась совместная тренировка с участием юнармейцев Забайкальского регионального отделения и военнослужащих роты почетного караула общевойсковой армии Восточного военного округа для участия в параде войск гарнизона, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в военном параде в столице Забайкалья примут участие порядка 150 юных патриотов.

Тренировку по строевой подготовке провели опытные военнослужащие роты почетного караула, ранее принимавшие участие в военных парадах.

В ходе тренировок с юнармейцами отрабатываются индивидуальные строевые приемы, как на месте, так и в движении, в том числе с охолощенным оружием, а также прохождение в составе пешей колонны.

На самом параде 9 мая юнармейцы пронесут по главной площади Читы  копию легендарного Знамени Победы. 


 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Юнармия
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