11.04.2021 (05:30)
Юнармейцы приняли участие в тренировке к военному параду 9 Мая в Забайкалье
На строевом плацу одного из военных городков города Чита состоялась совместная тренировка с участием юнармейцев Забайкальского регионального отделения и военнослужащих роты почетного караула общевойсковой армии Восточного военного округа для участия в параде войск гарнизона, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году в военном параде в столице Забайкалья примут участие порядка 150 юных патриотов.
Тренировку по строевой подготовке провели опытные военнослужащие роты почетного караула, ранее принимавшие участие в военных парадах.
В ходе тренировок с юнармейцами отрабатываются индивидуальные строевые приемы, как на месте, так и в движении, в том числе с охолощенным оружием, а также прохождение в составе пешей колонны.
На самом параде 9 мая юнармейцы пронесут по главной площади Читы копию легендарного Знамени Победы.