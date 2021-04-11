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11.04.2021 (05:15)

За первые три месяца 2021 года связисты ВВО в Забайкалье провели более 100 радиотренировок

За первый квартал 2021 года военные специалисты связи соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), в Забайкальском крае провели более сотни специальных тренировок в рамках локальных и комплексных мероприятий, в том числе с использованием спутниковой связи.

Тренировки проходили с целью поддержания системы управления объединения в состоянии постоянной готовности. Связисты широко использовали режим, позволяющий аппаратуре автоматически реагировать на помехи и самостоятельно переходить на новые частоты. Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи, в случае блокировки основного техническими средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Кроме того, были отработаны задачи организации связи при управлении группировкой войск, обеспечения режимной связью в звене «соединение – общевойсковое объединение», проведены тренировки со стационарными и полевыми узлами связи в ходе крупных тактических учений.

Интенсивность проведения тренировок позволила обеспечить постоянную готовность узлов связи к выполнению задач по предназначению. Более половины проведенных мероприятий были оценены на «отлично».

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Учения , Восточный военный округ
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