11.04.2021 (05:00)

Юнармейцы Хабаровска примут участие в «Летних юнармейских играх»

Воспитанники Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия» в Хабаровске примут участие в «Летних юнармейских играх».

Состязания будут проводиться по легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису и плаванию.

В спортивных мероприятиях примут участие юноши и девушки в возрасте от 12 до 16 лет, занимающиеся в спортивных школах и секциях по соответствующим видам спорта, имеющие значок ГТО, звание «Мастер спорта», «Кандидат в мастера спорта», спортивные разряды, а также любители, участвующие и имеющие достижения в муниципальных и школьных соревнованиях.

Справочно:

«Летние юнармейские игры» - физкультурно-спортивная юнармейская смена, направленная на повышение уровня физической подготовки, развитие военно-прикладных навыков и умений, обучение основам ведения здорового образа жизни, формирование активности и целеустремленности. Тренировочный процесс готовит юнармейцев к завершающим смену соревнованиям, по результатам которых лучшие будут награждены грамотами и медалями. Реализация программы на базе организована на базе ВДЦ “Орлёнок”.

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