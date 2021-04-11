11.04.2021 (05:00)
Юнармейцы Хабаровска примут участие в «Летних юнармейских играх»
Воспитанники Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия» в Хабаровске примут участие в «Летних юнармейских играх».
Состязания будут проводиться по легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису и плаванию.
В спортивных мероприятиях примут участие юноши и девушки в возрасте от 12 до 16 лет, занимающиеся в спортивных школах и секциях по соответствующим видам спорта, имеющие значок ГТО, звание «Мастер спорта», «Кандидат в мастера спорта», спортивные разряды, а также любители, участвующие и имеющие достижения в муниципальных и школьных соревнованиях.
Справочно:
«Летние юнармейские игры» - физкультурно-спортивная юнармейская смена, направленная на повышение уровня физической подготовки, развитие военно-прикладных навыков и умений, обучение основам ведения здорового образа жизни, формирование активности и целеустремленности. Тренировочный процесс готовит юнармейцев к завершающим смену соревнованиям, по результатам которых лучшие будут награждены грамотами и медалями. Реализация программы на базе организована на базе ВДЦ “Орлёнок”.