11.04.2021 (04:45)

В Хабаровске воспитанники кадетской школы активно участвуют в подготовке к военному параду, в честь 76-й годовщины Победы

Воспитанники кадетской школы принимают активное участие в тренировках военного парада Хабаровского гарнизона, посвященного 76-й годовщине Победы.

По сложившейся традиции, был создан отдельный парадный расчет, в состав которого вошли лучшие представители кадетской школы.

Уже традиционно гарнизонные репетиции проводятся на площади перед ареной «Ерофей» краевой столицы, согласно ранее утвержденного плана.

Ребята проявляют усердие и старание при прохождении торжественным маршем.

В будущем юноши и девушки примут участие в тренировках, которые пройдут на площади Ленина в Хабаровске.



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