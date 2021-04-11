11.04.2021 (04:45)
В Хабаровске воспитанники кадетской школы активно участвуют в подготовке к военному параду, в честь 76-й годовщины Победы
Воспитанники кадетской школы принимают активное участие в тренировках военного парада Хабаровского гарнизона, посвященного 76-й годовщине Победы.
По сложившейся традиции, был создан отдельный парадный расчет, в состав которого вошли лучшие представители кадетской школы.
Уже традиционно гарнизонные репетиции проводятся на площади перед ареной «Ерофей» краевой столицы, согласно ранее утвержденного плана.
Ребята проявляют усердие и старание при прохождении торжественным маршем.
В будущем юноши и девушки примут участие в тренировках, которые пройдут на площади Ленина в Хабаровске.