Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.04.2021 (04:30)

Военнослужащие Амурского общевойскового объединения ВВО к Дню Победы воссоздали символ гражданской войны – легендарную «Тачанку»

Военнослужащие ремонтно-восстановительно подразделения Амурской общевойсковой армии Восточного венного округа (ВВО) дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, воссоздали главный символ гражданской войны – конно-пулеметную тачанку.

Основой для создания тачанки послужила пароконная коляска, которую обнаружили военнослужащие на одном из складов расположенных в Амурской области.

Доводка внешнего вида близкого к оригиналу проведена на основе сохранившихся в архивах чертежей и  документации. Также использовалась информация из военно-исторических и документальных  фильмов. Обобщив все данные, специалисты-ремонтники смогли изготовить все необходимые детали и собрать  один из самых популярных  видов вооружения на полях гражданской войны – конно-пулеметную «Тачанку».

Воссозданная тачанка стала главным экспонатом в музее Дома офицеров Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения ВВО.

В последующем специалисты ремонтного подразделения, планируют изготовить и установить на нее макет  пулемета «Максим».

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Памятники и мемориальные захоронения приведут в порядок в Бурятии ко Дню Победы
Под контролем комиссии Генштаба проходит проверка подразделений связи ВВО в Приморье
На Камчатке более 30 военнослужащих Тихоокеанского флота прошли отбор для поступления в военные ВУЗы
Контрольную проверку под контролем комиссии Генштаба проходят подразделения общевойсковой армии ВВО в Приморье

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false