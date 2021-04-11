11.04.2021 (04:30)

Военнослужащие Амурского общевойскового объединения ВВО к Дню Победы воссоздали символ гражданской войны – легендарную «Тачанку»

Военнослужащие ремонтно-восстановительно подразделения Амурской общевойсковой армии Восточного венного округа (ВВО) дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, воссоздали главный символ гражданской войны – конно-пулеметную тачанку.

Основой для создания тачанки послужила пароконная коляска, которую обнаружили военнослужащие на одном из складов расположенных в Амурской области.

Доводка внешнего вида близкого к оригиналу проведена на основе сохранившихся в архивах чертежей и документации. Также использовалась информация из военно-исторических и документальных фильмов. Обобщив все данные, специалисты-ремонтники смогли изготовить все необходимые детали и собрать один из самых популярных видов вооружения на полях гражданской войны – конно-пулеметную «Тачанку».

Воссозданная тачанка стала главным экспонатом в музее Дома офицеров Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения ВВО.

В последующем специалисты ремонтного подразделения, планируют изготовить и установить на нее макет пулемета «Максим».

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