11.04.2021 (02:00)

Творческая группа ЦОК ВКС поздравили военнослужащих ВКС с Днем войск противовоздушной обороны

Творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил поздравили военнослужащих ВКС с предстоящим Днем войск противовоздушной обороны.

Праздничный концерт «На службе воздушных границ» состоялся в подмосковном Доме культуры «Петровское».

По приглашению ведущих, Анны Лазовской и Дмитрия Погоры, на сцену вышли Игорь Артамонов, Владимир Нефедов, Дмитрий Шатилов, Игорь Зайченко, Стефани Астра, Анна Покровская и Елена Ветер,

Помимо этого выступили и юнармейцы отрядов Центра военно-патриотического воспитания ВКС - хореографический коллектив «Магнифико шоу Дэнс» (рук. Светлана Гаврилова), младший ансамбль Мастерская голоса «Путеводная звезда» (рук. Светлана Келина), хореографический коллектив «Фризия» (рук. Елена Храмченкова).

Режиссер концерта – Динарит Демченко.

В концертной программе прозвучали песни о России, воинской службе, любви, военные и патриотические песни.

Финалом концерта стало исполнение песни «Трава у дома», исполненная совместно артистами и участниками торжественного мероприятия и праздничного концерта.

В завершении концерта артистов творческой группы ЦОК ВКС поблагодарили от имени командования гарнизона за прекрасный концерт, и вручили им цветы и благодарственные письма.



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