11.04.2021 (02:00)
Творческая группа ЦОК ВКС поздравили военнослужащих ВКС с Днем войск противовоздушной обороны
Творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил поздравили военнослужащих ВКС с предстоящим Днем войск противовоздушной обороны.
Праздничный концерт «На службе воздушных границ» состоялся в подмосковном Доме культуры «Петровское».
По приглашению ведущих, Анны Лазовской и Дмитрия Погоры, на сцену вышли Игорь Артамонов, Владимир Нефедов, Дмитрий Шатилов, Игорь Зайченко, Стефани Астра, Анна Покровская и Елена Ветер,
Помимо этого выступили и юнармейцы отрядов Центра военно-патриотического воспитания ВКС - хореографический коллектив «Магнифико шоу Дэнс» (рук. Светлана Гаврилова), младший ансамбль Мастерская голоса «Путеводная звезда» (рук. Светлана Келина), хореографический коллектив «Фризия» (рук. Елена Храмченкова).
Режиссер концерта – Динарит Демченко.
В концертной программе прозвучали песни о России, воинской службе, любви, военные и патриотические песни.
Финалом концерта стало исполнение песни «Трава у дома», исполненная совместно артистами и участниками торжественного мероприятия и праздничного концерта.
В завершении концерта артистов творческой группы ЦОК ВКС поблагодарили от имени командования гарнизона за прекрасный концерт, и вручили им цветы и благодарственные письма.