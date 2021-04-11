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11.04.2021 (00:15)

Дивизионы ЗРК С-400 Северного флота проведут боевые стрельбы под Астраханью

Боевые расчёты зенитных ракетных систем С-400, стоящих на вооружении войск ПВО Северного флота, отработают боевые стрельбы на полигоне Ашулук под Астраханью. Дивизионы нескольких зенитных ракетных полков Кольского соединения ПВО уже совершили марш из Заполярья в Астраханскую область и разбили там палаточный лагерь.

В ходе боевых стрельб, которые станут главной проверкой боевой готовности заполярных ракетчиков, воины ПВО Северного флота отработают поражение ракет-мишеней, имитирующих различные воздушные цели.

Стрельбы состоятся на следующей неделе. Оценят действия подчинённых военнослужащих командование дивизии ПВО и флагманские специалисты объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Зенитными ракетными комплексами С-400 прикрыты главные базы подводных и надводных сил Северного флота. Также данные системы обеспечивают ПВО в Арктике из пункта постоянной дислокации на архипелаге Новая Земля.

Пресс-служба Северного флота
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