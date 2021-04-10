10.04.2021 (20:00)

Нахимовцы филиала Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке приняли участие в онлайн-конференции «День кадета в Президентской библиотеке»

Нахимовцы филиала Нахимовского ВМУ (Владивостокское ПКУ) стали участниками онлайн-конференции «День кадета в Президентской библиотеке», организованной на портале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

Работа конференции-вебинара была посвящена памятным событиям военной истории рождения российского кадетства с начала XVIII века и об участии кадетов в суворовских походах.

Еще одной темой конференции стало 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. О боевых заслугах святого благоверного князя и полководца Александра Невского с докладом выступила ведущий библиотекарь Омского регионального центра Президентской библиотеки Полина Александровна Татаурова.

Проведение Дня кадета в Президентской библиотеке стало традиционным. В рамках мероприятия сотни воспитанников и офицеров-преподавателей принимают участие в докладах о выдающихся деятелях истории и современных достижениях Военно-морского флота. Сотрудничество Президентской библиотеки и учебных заведений, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, продолжает крепнуть.



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