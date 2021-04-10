10.04.2021 (10:45)

Внуку фронтовика Ивана Петровича Лучкина вручили удостоверение к ордену Славы III степени

Сотрудники военного комиссариата Шолоховского, Боковского, Верхнедонского и Кашарского районов передали удостоверение к ордену Славы III степени внуку героя-фронтовика Лучкина Ивана Петровича.

Иван Петрович был призван на фронт Кашарским РВК Ростовской области в январе 1941 года. Участвовал в боях за Ростов-на-Дону и Ленинград. На Ленинградском фронте при освобождении города Красное Село за отличное выполнение боевых заданий был представлен к награде.

Как описан подвиг Ивана Петровича, указано в его наградном листе: «Товарищ старший сержант Лучкин И.П. участвовал в боях за освобождение г. Красное село, а затем со своим расчетом орудия ПТО за день продвинулся вперед километров на 20. В момент боя наша пехота отошла назад, так как немцы перешли в контратаку при поддержке тяжелых танков типа «Тигр». К месту боя прибыл командир батареи и отдал приказ старшему сержанту тов. Лучкину открыть огонь по танкам. И.П. Лучкин огнём из ПТО поджег один из них, а в целом батарея ПТО отбила атаку танков, подожгла еще 3, а также отразила атаку немецких автоматчиков. В результате этого боя были захвачены восемь фашистов в плен. В момент смены огневой позиции расчетом ПТО тов. Лучкин был тяжело ранен».

Так закрывается еще одна страница в истории Великой Отечественной войны, но работа по увековечиванию подвига её участников продолжается.



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