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10.04.2021 (19:45)

Военные и служащие Северного флота провели первый субботник

Военнослужащие и гражданский персонал Северного флота повели первый субботник для благоустройства территории, прилегающей к воинским частям и учреждениям флота, а также военных городков после зимы.

В субботнике приняло участие более 6 тысяч человек, в том числе 249 работников филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Северному флоту, и 129 единицы техники. Они очистили пешеходные дорожки и тротуары, разбросали слежавшийся снег и собрали мусор.

Всего было собрано и вывезено около двух тысяч кубометров твердых коммунальных отходов и убрано почти 5,5 тысяч квадратных метров территории.

Субботники будут проводиться на протяжении всего апреля, что позволит качественно выполнить работы по благоустройству и уборке территории военных городков Северного флота.

Департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации и командованием Северного флота ведется контроль выполнения поставленных задач по проведению субботников в воинских частях и организациях Северного флота в 2021 году.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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