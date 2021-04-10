Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.04.2021 (18:30)

Военнослужащие танковой армии ЗВО устроили сюрприз на 97 день рождения ветерана Великой Отечественной войны

В Подмосковье военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели мини-парад и концерт для ветерана Великой Отечественной войны полковника Евдокимова Евгения Семеновича, который отметит свое 97-летие.

В ходе поздравления для ветерана выступил сводный оркестр Таманской мотострелковой дивизии. Для Евгения Семёновича прозвучало более 10 различных композиций, а кульминацией поздравления стал сюрприз, подготовленный командованием, поездка на армейском многоцелевом бронированном внедорожнике «Рысь». Ветеран был приятно удивлен сюрпризу и с радостью согласился прокатиться на современном образце военной техники.

В заключение от командования Таманской дивизии ЗВО был вручен ценный подарок и продуктовый набор в рамках оказания адресной помощи подшефным ветеранам.

Евдокимов Евгений Семенович родился 9 апреля 1924 года. Летом 1942 года был призван в армию, в июне 1944 г. окончил Уфимское военное училище и направлен на 4-ый Украинский фронт. День победы встретил под Прагой. Награжден: Орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». Евгений Семенович отдал армии больше тридцати лет.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Экипажи истребителей МиГ-31 ЗВО отработали фотострельбу под Тверью
Российские военнослужащие в Приднестровье готовятся к параду
Военный комиссариат Калининградской области призовёт в войска весной текущего года более одной тысячи двухсот человек
Более 3 тыс. стрельб, десантирований, бомбометаний проведено в ЗВО в ходе первой недели контрольной проверки

Метки:
Западный военный округ , Ветераны , Военно-оркестровая служба ВС РФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false