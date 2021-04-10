10.04.2021 (18:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовятся к параду

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводятся тренировки пеших парадных расчетов, которые примут участие в военном параде 9 мая в г.Тирасполь.

Для участия в военном параде, посвященного 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, было отобрано около 100 военнослужащих ОГРВ ПРРМ. С данной категорией военнослужащих проводятся регулярные тренировки по строевой подготовке в военном городке ОГРВ ПРРМ.

При проведении тренировок соблюдается комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

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