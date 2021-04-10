10.04.2021 (17:45)
В Североморске стартовал турнир по мини-футболу на кубок начальника РЭБ Северного флота
Сегодня, в преддверии Дня специалиста войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ, в спортивном комплексе «Старт» города Североморска состоялось открытие турнира по мини-футболу среди основных объединений, соединений и частей на кубок начальника службы РЭБ штаба Северного флота.
Открыл турнир начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба Северного флота капитан 1 ранга Валерий Лукоянов.
В соревнованиях принимают участие 12 команд, представляющие армию ВВС и ПВО, соединения ракетных и противолодочных кораблей, дивизию противовоздушной обороны, управления и службы штаба Северного флота, отдельный центр РЭБ и ряд других частей.
Турнир будет проходить по групповой системе, после чего победители в группах будут участвовать в играх плей-офф.
Для зрителей, болельщиков и самих футболистов, специалистами отдельного центра РЭБ Северного флота приготовлены пироги, различные угощения, а также чай. В спортивном комплексе «Старт» представлена экспозиция наглядных материалов по тематике развития радиоэлектронной борьбы на Северном флоте и в Вооружённых силах России.
Маленьких болельщиков развлекает талисман турнира «Осьминожка» - неофициальный символ РЭБ флота.
Всего в рамках турнира будет проведено 32 футбольных матча.