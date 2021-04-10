10.04.2021 (17:45)

В Североморске стартовал турнир по мини-футболу на кубок начальника РЭБ Северного флота

Сегодня, в преддверии Дня специалиста войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ, в спортивном комплексе «Старт» города Североморска состоялось открытие турнира по мини-футболу среди основных объединений, соединений и частей на кубок начальника службы РЭБ штаба Северного флота.

Открыл турнир начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба Северного флота капитан 1 ранга Валерий Лукоянов.

В соревнованиях принимают участие 12 команд, представляющие армию ВВС и ПВО, соединения ракетных и противолодочных кораблей, дивизию противовоздушной обороны, управления и службы штаба Северного флота, отдельный центр РЭБ и ряд других частей.

Турнир будет проходить по групповой системе, после чего победители в группах будут участвовать в играх плей-офф.

Для зрителей, болельщиков и самих футболистов, специалистами отдельного центра РЭБ Северного флота приготовлены пироги, различные угощения, а также чай. В спортивном комплексе «Старт» представлена экспозиция наглядных материалов по тематике развития радиоэлектронной борьбы на Северном флоте и в Вооружённых силах России.

Маленьких болельщиков развлекает талисман турнира «Осьминожка» - неофициальный символ РЭБ флота.

Всего в рамках турнира будет проведено 32 футбольных матча.

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