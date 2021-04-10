10.04.2021 (17:30)

Военный комиссариат Калининградской области призовёт в войска весной текущего года более одной тысячи двухсот человек

Военный комиссариат Калининградской области призовёт в войска весной текущего года более одной тысячи двухсот человек.

Восемь призывников, в соответствии с заключениями призывных комиссий, вынесенными в отношении них, планируется направить для прохождения альтернативной гражданской службы.

На сборном пункте призывники будут обеспечены повседневной формой одежды. Убывающих в плавсостав Балтийского флота оденут в черную форму, а в Сухопутные войска – в форму зеленого цвета.

Призванные и направляемые в Вооруженные Силы призывники продолжат получать «армейский несессер», в состав которого входят 20 предметов личной гигиены.

«Все граждане, прибывшие на сборный пункт для отправки в воинские части, включая и тех, кто будет возвращен в военные комиссариаты по уважительным причинам, будут обеспечены в столовой сборного пункта горячим питанием по нормам общевойскового солдатского пайка. Питание на сборном пункте осуществляется в день прибытия. Столовая на 170 посадочных мест оборудована линией самообслуживания. Согласно заключенному контракту, пищу готовит сторонняя организация по системе аутсорсинга. Рацион разнообразен», - сказал военный комиссар Калининградской области Юрий Бойченко.

Предстоящий призыв граждан на военную службу будет проводиться в непростой санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с распространением по всему миру эпидемии нового коронавируса.

Со всеми гражданами, отправляемыми на военную службу, непосредственно на сборном пункте в день прибытия, будет проведено тестирование для выявления инфицированных новой коронавирусной инфекцией и предотвращения попадания их в войска.

Необходимо также отметить, что тестированием на наличие коронавирусной инфекции на сборных пунктах будут охвачены все категории граждан – от сотрудников военных комиссариатов, призывников до представителей воинских частей, прибывающих за молодым пополнением.

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