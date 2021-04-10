10.04.2021 (17:15)

Более 3 тыс. стрельб, десантирований, бомбометаний проведено в ЗВО в ходе первой недели контрольной проверки

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев подвел итоги первой недели контрольной проверки войск за зимний период обучения, в которой участвует более 150 органов управления, воинских частей и организаций Балтийского флота, двух общевойсковых армий, танковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных в 26 субъектах запада страны.

«Войска приняли участие в более 3 тыс. мероприятий боевой подготовки, половина из которых были проведены ночью, в том числе боевые стрельбы экипажей из комплекса вооружения танков, БМП, БТР, пуски ракет и бомбометание экипажей многоцелевых истребителей Су-30, Су-35», - сообщил генерал-полковник Александр Журавлёв.

В ходе первой недели контрольной проверки военнослужащими выполнено более 800 прыжков с парашютом, одно из подразделений в полном составе отработало десантирование с задержкой раскрытия парашютных систем. Артиллерийские соединения приняли участие в тренировках по управлению огнём и огневыми ударами, разведывательные, инженерные, медицинские подразделения, соединения управления, материально-технического обеспечения отработали выполнение специальных задач.

Специальные комиссии штаба округа направлены в войска для объективной оценки полевой выучки как отдельных военнослужащих, так и экипажей, расчетов – вплоть до соединения включительно.

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