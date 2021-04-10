10.04.2021 (17:00)

Корабли Балтийского флота взяли курс на Атлантику

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», танкера «Кола», морского буксира «Яков Гребельский» и плавучей мастерской ПМ-82, выполняющие задачи дальнего похода, 8 апреля вышли в Средиземное море из порта Тартус.

В настоящее время отряд кораблей Балтийского флота находится в одном из заливов Средиземноморья, где в ближайшие дни из-за сложных погодных условий отряду кораблей и судов обеспечения Балтийского флота придётся ожидать улучшения погоды. После этого отряд продолжит движение.

Корабли и суда Балтийского флота выполняют задачи дальнего похода около четырех месяцев. За это время Экипажи корвета «Стойкий» и танкера «Кола» побывали в Индийском океане где приняли участие в международных маневрах. В Индийском океане экипаж корвета «Стойкий» отработал несколько десятков учений различной направленности. Побывали с деловыми заходами в портах Исламской Республики Иран и султаната Оман. Военнослужащие корабля провели манёвры по противовоздушной и противолодочной обороне, группы антитеррора отработали антипиратские учения. Во время нахождения в Красном море отряд кораблей впервые провел деловой заход в Порт Судан.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел в море из пункта постоянного базирования г. Балтийск для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

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