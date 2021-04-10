10.04.2021 (16:45)

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» по Балтийскому флоту приступил к проведению субботников

Жилищно-коммунальные службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту приступили к проведению весеннего месячника по благоустройству и уборке территорий, находящихся в оперативном управлении.

Силами Жилищно-коммунальных служб в период с 03.04.2021 года по 24.04.2021 года включительно проводится уборка территорий воинских частей и организация, зеленых зон, ремонт и окраска газонного ограждения, санитарная обрезка деревьев, помывка асфальтового покрытия, покраска бордюрного камня, приведение в порядок фасадов, водостоков и ограждающих элементов зданий.

В период с 05.03.2021 по 29.03.2021 года проведен весенний осмотр зданий и сооружений, объектов коммунального значения Балтийского флота.

Всего проведено весенних осмотров на 2679 объектах казарменно-жилищного фонда, 332 объектах теплового хозяйства, 466 объектах системы водоснабжения и водоотведения, 211 км линий наружного освещения. Подписаны и утверждены акты весеннего осмотра.

По итогам весеннего осмотра формируются заявочные планы текущего ремонта 2022 года, предложения по включению в План капитального ремонта на 2022 год, План подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице