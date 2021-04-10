10.04.2021 (15:30)

Юнармейцы Симферополя приняли участие в военно-спортивной эстафете

Юнармейцы Симферопольского района приняли участие в военно-спортивной эстафете, посвящённой 77-й годовщине освобождения Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков.

Эстафета началась с церемонии открытия и выступления военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота, ветеранов и гостей мероприятия. Тематика проведённой эстафеты была направлена на общевоинскую подготовку будущих защитников Отечества.

Юнармейцы участвовали в разборке и сборке автомата Калашникова, демонстрировали свою меткость в метании дротиков, а также умения работать с альпинистским снаряжением. Кроме того, команды прошли испытание «Зона радиоактивного заражения», которое включало в себя выполнение норматива по надеванию общевойскового защитного комплекта (ОЗК), и показали мастерство в оказании первой медицинской помощи «пострадавшему».

Участники соревнования продемонстрировали не только меткость и выносливость, но и свои интеллектуальные способности. Помимо эстафеты, юнармейцы определили лучших на учебной точке по военной топографии и знании устройства и тактико-технических характеристик автомата Калашникова.

Военно-патриотическая эстафета проводилась среди учащихся общеобразовательных учреждений. Победу в эстафете одержал военно-патриотический клуб «Наследники Победы» из Симферополя.

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