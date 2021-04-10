10.04.2021 (15:00)

В парке «Патриот» прошла V Лекция ученых в космической области, приуроченная к 60-летию первого полёта человека в космос

Главный испытательный космический центр им. Г.С. Титова 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения провел юбилейную V Лекцию ведущих ученых в космической области и Военно-историческую конференцию в «Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

С приветственным словом к участникам и слушателям обратился заместитель командующего 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Андрей Калюта.

Вниманию участников были представлены доклады по вопросам информационно-космического обеспечения применения Вооруженных Сил Российской Федерации и приоритетным направлениям развития отечественных космических средств.

С первым докладом выступил советник генерального директора АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», командующий Военно-космическими силами Вооруженных Сил Российской Федерации в 1992 г. -1997 г., доктор военных наук, профессор генерал-полковник Иванов Владимир Леонтьевич.

Всего в юбилейной лекции ведущих ученых и Военно-исторической конференции приняли участие специалисты из 15 ведущих организаций ракетно-космической отрасли, научно-исследовательских организаций и вузов Министерства обороны Российской Федерации.

В честь предстоящего 60-летия первого полета человека в космос

к участникам и слушателям лекции с борта Международной космической станции с поздравлением обратились космонавты Роскосмоса экипажа экспедиции МКС-64 командир экипажа Сергей Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков.

По завершении мероприятий, участники и слушатели посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и Музейный комплекс «Дорога памяти».

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