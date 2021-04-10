10.04.2021 (14:45)

Российские военнослужащие в Таджикистане приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке за зимний период обучения.

В военном городке Душанбе, военнослужащие, в том числе и женщины, выполнят комплекс физических упражнений на силу, скорость, выносливость и ловкость. Они демонстрируют свои силы в таких упражнениях, как подъем с переворотом, выход силы, подтягивание на перекладине, жим штанги лежа, толчок гирь, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на 60 и 100 метров, челночный бег, кросс на 1000 и 3000 метров. Разведывательные подразделения вдобавок к этому сдают марш-бросок на 5 км с оружием.

Итоговая оценка будет выставляться по сумме набранных баллов в упражнениях в соответствии с Наставлением по физической подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации. На сегодняшний день на военной базе созданы все необходимые условия в плане физического развития, поскольку физподготовка является одной из основных дисциплин в системе профессионально-должностных качеств военнослужащего.

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