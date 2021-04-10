10.04.2021 (14:30)

Военнослужащие сибирского объединения Центрального военного округа выиграли окружные соревнования «Снайперский рубеж - 2021»

Команда сибирского общевойскового объединения одержала победу в окружных соревнованиях «Снайперский рубеж - 2021».

Конкурс прошел на полигоне в Челябинской области. Около 50 снайперов ЦВО в период с 5 по 10 апреля продемонстрировали свое мастерство в нескольких этапах состязания, таких как «Индивидуальный зачет», «Парный зачет», «Командный зачет», «Кто быстрее».

По итогам двух этапов конкурса «Индивидуальный зачет» и «Парный зачет» определены победители в номинациях – лучший снайпер и лучшая снайперская пара. Лучшим снайпером конкурса стал военнослужащий сибирского общевойскового объединения - ефрейтор Д. Бин. Лучшей снайперской парой объявлены представители общевойскового объединения, дислоцированного в Поволжье, рядовой М. Сафронов и ефрейтор А. Диулин.

Победители окружного этапа «Снайперского рубежа» представят Центральный военный округ на всеармейском этапе конкурса в мае.

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