11.04.2021 (00:10)

Курсанты Военной академии войсковой ПВО посетили Главный храм Вооруженных Сил

Офицеры и курсанты парадного расчета Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского, в рамках культурно-досуговой программы, посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

Для будущих офицеров провели обзорную экскурсию по музейному комплексу «Дорога памяти». На мультимедийной галерее «Дорога памяти» многие военнослужащие смогли отыскать своих родственников, мужественно защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков.

В период подготовки к Военному параду 9 мая на Красной площади для военнослужащих иногородних расчетов подготовлена обширная программа, включающая в себя посещение и знакомство с музеями, театрами и другими культурными объектами столицы и Московской области.

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