10.04.2021 (14:00)

1-й замминистра обороны Руслан Цаликов провел совещание в штабе 58-й армии во Владикавказе

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов провел совещание в штабе 58-й общевойсковой армии по вопросам боевой готовности войск, дислоцированных на Северном Кавказе, работы республиканских (Республики Северная Осетия – Алания) подразделений ДОСААФ и Юнармии.

В штабе 58-й общевойсковой армии Цаликов заслушал доклады исполняющего обязанности командующего 58-й армией полковника Игоря Гвозденко, представителей республиканских подразделений ДОСААФ и Юнармии.

Как заявил Цаликов в открытой части совещания, «Юнармия – это самый эффективный способ воспитания наших детей – патриотов Родины». «Надо воспитывать людей с устойчивым патриотическим сознанием, - поставил задачу он. – Юнармия создает общность людей - патриотов. Наша задача – обеспечить это». При этом он предостерег должностных лиц от формализма в работе с юнармейцами.

1-й замминистра назвал «приличной» ситуацию по работе с юнармейцами в Северной Осетии – Алании, заметив, что показатели республики – среди лучших по регионам. В ней к юнармейскому движению привлечены свыше 17 тысяч молодых людей.

Цаликов обозначил наличие проблемы обеспечения юнармейцев форменной одеждой, заметив, что она должна стать элементом привлекательности для молодых людей.

В совещании принял участие начальник Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ — помощник министра обороны РФ генерал-полковник Павел Плат.

Первый замминистра обороны проверил также учебный процесс в Северо-Кавказском суворовском училище, куратором которого он является. Это училище въехало в новый комплекс немногим более полгода назад.

О Северо-Кавказском суворовском военном училище :

СК СВУ, воссозданное в 2000 году в столице Северной Осетии-Алании городе воинской славы Владикавказе призвано продолжать славные традиции своих предшественников. Первый из них – созданный по указу императора Николая II от 26 сентября 1901г. Владикавказский Кадетский корпус (ВКК). В нем состоялось девять выпусков.

В годы гражданской войны численность воспитанников ВКК выросла с 500 до 900 человек - в ноябре 1919г. в состав корпуса влились кадеты Петровско-Полтавского кадетского корпуса. Весной 1920г. было принято решение об эвакуации кадетских корпусов из Владикавказа в Крым, и в октябре того же года по инициативе генерала Врангеля, из кадет Владикавказского и Полтавского корпусов был создан Крымский кадетский корпус (ККК). Он обосновался в Сербии и просуществовал 10 лет.

В 1943г. в Советском Союзе были открыты девять СВУ, среди которых - Краснодарское суворовское военное училище, впоследствии - Кавказское Краснознаменное суворовское училище. В августе 1947 г. училище передислоцировалось в столицу Северной Осетии город Дзауджикау (с 1954г. – Орджоникидзе, с 1990г. - Владикавказ). В том же году училище переименовывается в Северо-Кавказское СВУ. В 1948г. произошло объединение СВУ с Северо-Кавказским Краснознаменным пехотным училищем. В результате реорганизации было образовано Кавказское Краснознаменное суворовское офицерское училище (1948-1958гг.), в котором суворовцы продолжали учебу в качестве курсантов и через два года (впоследствии - через три) выпускались офицерами.

В 1958 году училище вновь реорганизовалось и стало только суворовским.

Кавказское Краснознаменное СВУ просуществовало четверть века. Состоялось 20 выпусков. На базе СВУ было открыто Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени Маршала Советского Союза А.И. Еременко. Северо-Кавказское СВУ было воссоздано в 2000г. Год спустя порог СВУ переступили 349 юношей в возрасте 10 - 17 лет, представителей 19 национальностей из Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ставропольского

и Краснодарского краев, Волгоградской и Ростовской области.

С 2011 по 2014 гг. передавалось из ведения Минобороны в ведение Республики Северная Осетия – Алания.

1 сентября 2014г. состоялось торжественное открытие училища. Оно приняло 220 воспитанников - учеников 6 - 11 классов. 4 сентября 2020г. при участии статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Николая Панкова состоялось торжественное открытие нового комплекса зданий Северо-Кавказского СВУ. В нем проходят обучение 320 суворовцев.

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