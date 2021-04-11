11.04.2021 (00:00)

11 апреля военнослужащие соединений противовоздушной обороны ВКС отмечают профессиональный праздник – День Войск ПВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player 11 апреля военнослужащие соединений противовоздушной обороны ВКС отмечают профессиональный праздник – День Войск ПВО

В Воздушно-космических силах задачи по противовоздушной обороне выполняет 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Войск ПВО-ПРО. Главная задача объединения – защита города Москвы и Центрального промышленного района страны, прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил и транспортных коммуникаций от ударов из воздушно-космического пространства.

Протяженность границ ответственности 1 армии ПВО-ПРО составляет около 1200 км, охватывают территорию порядка 10 областей и одной республики России. В боевой состав объединения входят соединения противовоздушной и противоракетной обороны, которые обеспечивают защиту воздушного пространства над столицей Российской Федерации, контроль и порядок его использования, осуществляют прикрытие более 120 объектов обороны в границах ответственности.

Ежедневно в составе дежурных сил объединения на боевое дежурство по воздушно-космической обороне заступают более 1200 военнослужащих и специалистов гражданского персонала. В ходе боевого дежурства специалисты ПВО проводят регулярные проверки дежурных сил полетами контрольных целей. В 2020 году было проведено около 50 таких тренировок.

Кроме того, боевыми расчетами регулярно проводятся тренировки по обнаружению и перехвату условных воздушных целей, имитирующих аэродинамические и высокоточные цели во всем диапазоне высот и скоростей. При этом особое внимание уделяется моделированию реальных боевых условий с применением условным противником всего спектра средств воздушно-космического нападения.

Высокая напряженность несения боевого дежурства связана, в первую очередь, с повышением интенсивности воздушного движения в границах ответственности 1-й армии ПВО и ПРО. Ежесуточно дежурные по ПВО силы осуществляют радиолокационное обнаружение и сопровождение до 300 воздушных судов, 10 % из которых подлежат непрерывному радиолокационному контролю с выдачей информации в Центр управления Воздушно-космичеких сил. В течение 2020 года в ходе несения боевого дежурства по ПВО г.Москвы и Центрального промышленного района дежурные силы обнаружили и обеспечили сопровождение более 120 тысяч воздушных судов, а дежурные экипажи истребительной авиации поднимались в воздух более 200 раз.

На вооружении соединений ПВО ВКС, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне г. Москвы и Центрального промышленного района, стоят современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф»,

С-300 «Фаворит», зенитные ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С». Они способны противостоять любым современным средствам воздушно-космического нападения на всех высотах полета, в том числе крылатым ракетам и беспилотным летательным аппаратам.

Радиотехнические войска оснащены радиолокационными комплексами и радиолокационными станциями «Небо-М», «Подлет-К1», «ВВО» («Всевысотный обнаружитель»), «Наблюдатель», «Каста» и другими современными средствами радиолокационного контроля воздушного пространства. Новейшие РЛК и РЛС боевого и дежурного режима способны обнаруживать воздушные объекты на дальности до 300 км и высоте верхней границы более 50 км.

Подготовку высокопрофессиональных офицерских кадров для воинских формирований противовоздушной обороны осуществляют военно-учебные заведения – Тверская военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова и ее учебные центры зенитных ракетных и радиотехнических войск в Гатчине и Владимире, а также Ярославское высшее военное училище ПВО.

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