10.04.2021 (13:30)
Курсанты филиала Военной академии РВСН представили на выставке экспозицию о своих выпускниках-космонавтах
В музейно-выставочном центре городского округа Серпухов открылись выставки, посвящённые 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина
«Он первый к звёздам проложил дорогу» и «Тайны звёздного неба».
Филиал академии РВСН в Серпухове представил свою часть экспозиции. В разное время в стенах этого учебного заведения получали знания лётчики-космонавты Юрий Артюхин и Александр Александров. Космонавт Юрий Артюхин в своих выступлениях неоднократно говорил, что свои первые шаги в космос он сделал в Серпухове.
В зале выставки «Тайны звёздного неба» представлены экспонаты
в различных разделах: от древних карт, демонстрирующих первые знания людей о Земле, до макетов современных ракет-носителей.
Кроме того, здесь представлены экспонаты, связанные с жизнью первого в мире космонавта и его ближайшими соратниками.