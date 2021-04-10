10.04.2021 (13:30)

Курсанты филиала Военной академии РВСН представили на выставке экспозицию о своих выпускниках-космонавтах

В музейно-выставочном центре городского округа Серпухов открылись выставки, посвящённые 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина

«Он первый к звёздам проложил дорогу» и «Тайны звёздного неба».

Филиал академии РВСН в Серпухове представил свою часть экспозиции. В разное время в стенах этого учебного заведения получали знания лётчики-космонавты Юрий Артюхин и Александр Александров. Космонавт Юрий Артюхин в своих выступлениях неоднократно говорил, что свои первые шаги в космос он сделал в Серпухове.

В зале выставки «Тайны звёздного неба» представлены экспонаты

в различных разделах: от древних карт, демонстрирующих первые знания людей о Земле, до макетов современных ракет-носителей.

Кроме того, здесь представлены экспонаты, связанные с жизнью первого в мире космонавта и его ближайшими соратниками.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице