10.04.2021 (13:00)

В Камышинском отдельном гвардейском соединении ВДВ началось сезонное обслуживание техники и перевод ВВСТ на летний период эксплуатации

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении, дислоцированном в Волгоградской области, началось сезонное обслуживание и перевод вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации.

Сезонное обслуживание и перевод ВВСТ проходит в три этапа - подготовительный этап, этап выполнения практических работ и этап контроля качества выполненных работ.

Работы по переводу ВВСТ организованы в парках боевых машин, где развернуты специальные технические посты. Военнослужащие соединения выполнят работы сезонного обслуживания, включающие в себя замену топлива, масел и специальных жидкостей, работы по обслуживанию фильтров, аккумуляторных батарей, восстановления лакокрасочного покрытия, а также технические операции по проверке электрических систем, работоспособности агрегатов, замене и доливке технических жидкостей.

Кроме того, обслуживанию подлежат средства связи, установленные на командно-штабных машинах и бронетехнике, а также техника тыла.

Перед началом мероприятий сезонного обслуживания личный состав изучил требования безопасности при выполнении работ и обращении с ядовитыми жидкостями. Проведены занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в летних условиях при высоких температурах.

Работы по переводу вооружения, военной и специальной техники соединения на летний режим эксплуатации проводятся в соответствии с утвержденным планом и завершатся в мае.



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