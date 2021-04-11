11.04.2021 (00:20)

Сегодня пилотажной группе «Беркуты» исполнилось 29 лет

Авиационная группы высшего пилотажа «Беркуты» была образована 11 апреля 1992 года на базе в 344 Центре боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации в Торжке.

Уникальность "Беркутов" заключается в том, что это единственная в мире пилотажная группа, выполняющая групповой сложный пилотаж на боевых вертолетах. Суммарный вес группы из шести вертолетов составляет около 70-ти тонн.

Практически сразу после своего формирования группа «Беркуты» демонстрировала свой пилотаж на нескольких воздушных праздниках, в том числе на «МОСАЭРОШОУ-92», на Московских авиакосмических салонах «МАКС-93», «МАКС-95», «МАКС-97»; «МАКС-2013», «МАКС-2015»; на воздушном параде на Поклонной горе в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне (1995 г.); на воздушном празднике, посвящённом 850-летию города Москвы (1997 г.), постоянный участник в воздушных парадах на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне начиная с 2010г.

Своё высокое лётное мастерство лётчики группы демонстрировали на воздушно-спортивных праздниках в городах: Владимир, Самара, Тверь, Тула, Сызрань, Ржев, Осташков, Хотилово. На гидросалонах в городе Геленджик, во время Армейских международных игр в Воронеже, Рязани и в Крыму.

В настоящее время пилотажная группа выполняет полеты на боевых вертолетах Ми-28н обладающих высокими маневренными и огневыми возможностями, занимающими ведущее место среди вертолетов всего мира.

Пилотаж на вертолетах выполняется на значительно меньшей высоте, чем на самолетах, летчики пилотируют машины на интервалах и дистанциях 10-15 метров, а малые радиусы разворота позволяют осуществлять все перестроения непосредственно над аэродромом.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице