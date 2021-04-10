10.04.2021 (12:30)

Участников и победителей выставки «День инноваций Минобороны России» наградили в технополисе «ЭРА»

В ходе торжественной церемонии закрытия тематической выставки «День инноваций Минобороны России» в Военном инновационном технополисе «ЭРА» состоялось награждение победителей и участников.

Официальная церемония награждения проходила под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майора Андрея Гончарова и начальника технополиса «ЭРА» генерал-лейтенанта Владимира Ивановского.

На звание «Лучший инновационный проект» было заявлено 120 перспективных разработок и инновационных образцов.

Призовые места разделили отечественные предприятия и организации, представившие перспективные разработки и новейшие образцы, которые уже в ближайшее время могут быть использованы в интересах Вооружённых Сил Российской Федерации.

В тройке призеров - «Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Шметенко» с разработкой программного аппаратного комплекса маскировки структуры информационных систем военного назначения.

Второго места удостоено ООО «Стрелец» с уникальной системой охраны и мониторинга периметра локальных объектов «Комплект дежурного по стоянке воинской части и охраны самолетов».

Победителем признано АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» с автономным необитаемым аппаратом сверхглубокого погружения «Витязь».

Победителю была вручена Стелла «За лучший инновационный проект», а призерам - дипломы и ценные подарки.

Выставка «День инноваций Минобороны России» проводится с целью поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности ее применения в интересах Минобороны России.

Организатором мероприятия выступает Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

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