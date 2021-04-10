10.04.2021 (12:30)
Участников и победителей выставки «День инноваций Минобороны России» наградили в технополисе «ЭРА»
В ходе торжественной церемонии закрытия тематической выставки «День инноваций Минобороны России» в Военном инновационном технополисе «ЭРА» состоялось награждение победителей и участников.
Официальная церемония награждения проходила под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майора Андрея Гончарова и начальника технополиса «ЭРА» генерал-лейтенанта Владимира Ивановского.
На звание «Лучший инновационный проект» было заявлено 120 перспективных разработок и инновационных образцов.
Призовые места разделили отечественные предприятия и организации, представившие перспективные разработки и новейшие образцы, которые уже в ближайшее время могут быть использованы в интересах Вооружённых Сил Российской Федерации.
В тройке призеров - «Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Шметенко» с разработкой программного аппаратного комплекса маскировки структуры информационных систем военного назначения.
Второго места удостоено ООО «Стрелец» с уникальной системой охраны и мониторинга периметра локальных объектов «Комплект дежурного по стоянке воинской части и охраны самолетов».
Победителем признано АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» с автономным необитаемым аппаратом сверхглубокого погружения «Витязь».
Победителю была вручена Стелла «За лучший инновационный проект», а призерам - дипломы и ценные подарки.
Выставка «День инноваций Минобороны России» проводится с целью поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности ее применения в интересах Минобороны России.
Организатором мероприятия выступает Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.