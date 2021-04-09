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09.04.2021 (19:45)

Аллею инноваций представили в технополисе «ЭРА»

В ходе проведения специализированной выставки «День инноваций Минобороны России» участникам и гостям представили постаменты с памятными досками предприятий и научных объединений, ставших резидентами Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Аллея изготовлена из инновационного строительного материала «серобетон», разработанного научным коллективом Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, планировавшего стать участником технополиса «ЭРА» в этом году.

На сегодняшний день резидентами военного иннограда являются 8 предприятий промышленности. В тесном взаимодействии с представителями органов военного управления, научными руководителями, начальниками лабораторий и операторами научных рот проводятся научные исследования по ключевым направлениям исследованиям технополиса.

Выставка «День инноваций Минобороны России» проводится с целью поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности ее применения в интересах Минобороны России.

Организатором мероприятия выступает Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Технополис Эра , День инноваций
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