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10.04.2021 (11:30)

На Черноморском флоте прошло памятное мероприятие, посвящённое 100-летию легендарной пулемётчицы Нины Ониловой

В Севастополе на кладбище Коммунаров прошло памятное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня рождения старшего сержанта, пулемётчицы 25-й стрелковой дивизии Нины Ониловой.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов почтил память Героя Советского Союза Нины Ониловой и возложил цветы к памятнику легендарной пулемётчице.

В ходе митинга, посвящённого защитнице Севастополя, участники мероприятия вспомнили подвиги Нины Ониловой, награждённой орденом Красного Знамени и званием Героя Советского Союза посмертно.

Справочно:

До войны Нина Онилова работала швеёй на трикотажной фабрике в Одессе. С началом Великой Отечественной войны ушла на фронт. Осенью 1941 года в составе 25-й Чапаевской дивизии Нина защищала Севастополь. В одном из боёв Нина Онилова получила тяжёлое ранение и умерла в ночь на 8 марта 1942 года в возрасте 20 лет.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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