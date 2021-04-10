10.04.2021 (09:10)

Около 1 тыс. военнослужащих Махачкалинского гарнизона приняли участие в репетиции парада Победы

В Дагестане состоялась вторая тренировка парадных расчётов Махачкалинского гарнизона, посвящённая 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировке парадных расчетов в составе гарнизона приняли участие около 1 тыс. человек из числа военнослужащих Каспийской флотилии (КФл), представителей МЧС, пограничных войск, Росгвардии и других силовых структур и ведомств республики.

Подготовка к торжественным мероприятиям проходила на территории полка морской пехоты КФл под руководством заместителя командующего флотилией контр-адмирала Сергея Екимова.

В ходе тренировки была проверена готовность личного состава, внешний вид военнослужащих, обмундирование, выполнение строевых приёмов в составе парадных коробок, прохождение торжественным маршем подразделений и знамённых групп.

При подготовке к торжественным мероприятиям все военнослужащие-участники парада прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник-V».

Всего в параде Победы в г. Каспийске, который состоится на площади В. И. Ленина примут участие порядка 1,5 тыс. человек. Жители и гости города смогут увидеть более 30 различных видов вооружения и военной техники в составе механизированной колонны, в том числе новейшие бронетранспортёры БТР-82А, зенитно-ракетный комплекс «Тор», береговые ракетные комплексы «Бал», ракетные системы залпового огня «Град», танк Т-90 и др.



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