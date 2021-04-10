10.04.2021 (10:30)

На Южном Урале выбрали лучший мотострелковый взвод ЦВО

В Челябинской области завершился окружной этап конкурса Армейских международных игр-2021 «Суворовский натиск». Победу и право представить Центральный военный округ на всеармейских состязаниях завоевала команда кузбасской мотострелковой бригады 41-ой общевойсковой армии.

Состязания завершились эстафетой мотострелковых взводов, в которой, наряду с кузбасскими мотострелками, приняли участие команды гвардейских 2-ой армии и танковой дивизии ЦВО.

По условиям эстафеты, экипажи преодолевали 15-километровую трассу конкурса, оснащенную естественными и искусственными препятствиями, а также выполняли стрельбу из штатного вооружения на специально отведённых участках. За каждую непораженную мишень по условиям состязаний назначались штрафные круги протяжённостью 500 м. Каждое нарушение правил прохождения препятствий наказывалось штрафным временем, которое прибавлялось к общему времени прохождения трассы.

Лучше всех справились с задачами конкурса военнослужащие 41-ой армии. Они допустили всего лишь два промаха, уверенно преодолели препятствия, улучшив на 20 минут рекорд ЦВО прошлого года. Вторым финишировал мотострелковый взвод гвардейской танковой дивизии, на третьем месте – команда 2-ой гвардейской армии.

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