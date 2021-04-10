10.04.2021 (07:25)

В адрес командующего общевойсковой армии ВВО в Приморье пришло письмо – благодарность родителей военнослужащего

В адрес командующего объединением ВВО поступило письмо из Кемеровской области города Прокопьевск от матери военнослужащего по призыву, чей сын рядовой Владислав Никульский проходил военную службу в мотострелковом соединении общевойсковой армии ВВО, дислоцированном в поселке Сибирцево, Приморского края. В этом письме были только слова благодарности со следующим содержанием:

«Уважаемый Алексей Владимирович!

Хочу выразить Вам огромную благодарность от всех матерей. Я очень рада, что мой сын Владислав проходивший службу войсковой части 16871 попал именно к заместителю командира роты по военно-политической работе старшему лейтенанту Кислице Сергею Сергеевичу, принимавшему непосредственное участие в воинском воспитании моего сына. Сергей Сергеевич очень ответственно подходил к своей работе. Он строгий, но справедливый офицер. Никогда не оставался равнодушным к личному составу. Именно на таких мужчинах должна быть построена наша армия. Желаю Вам по - больше таких командиров, именно такие должны быть офицеры в армии. Низкий вам поклон».



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице