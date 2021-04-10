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10.04.2021 (10:00)

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота провёл учение по борьбе за живучесть перед выходом в море

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Великий Новгород» из состава отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) провёл учение по борьбе за живучесть в пункте базирования.

Перед выходом в море личный состав провёл учение по борьбе за живучесть в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

По замыслу учения, во время стоянки у причальной стенки в пункте базирования на подводной лодке в одном из отсеков произошло условное возгорание.

В ходе борьбы за живучесть экипаж выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке. Также было отработано взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом.

После завершения тренировки экипаж подводной лодки «Великий Новгород» продолжил выполнение поставленных задач в соответствии с планом контрольной проверки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Учения
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