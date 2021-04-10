10.04.2021 (07:10)

Профессиональный праздник отметили военнослужащие и гражданский персонал военных комиссариатов ВВО в Забайкальском крае

В Забайкальском крае профессиональный праздник отметили военнослужащие и гражданский персонал Военных комиссариатов Восточного военного округа.

Торжественные мероприятия состоялись в зале военного комиссариата Забайкальского края, где для всех присутствующих с праздничной программой выступили артисты Ансамбля песни и пляски ВВО, исполнившие вокальные и танцевальные номера.

Позже, состоялась церемония награждения персонала военных комиссариатов грамотами и благодарственными письмами с оглашением праздничного приказа.

Из рук военного комиссара края - полковника запаса Юрия Шувалова, награды получили служащие, добившееся наибольших результатов в профессиональной деятельности.



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