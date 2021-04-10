10.04.2021 (09:30)

В Военном университете Минобороны России состоится День открытых дверей в режиме онлайн

Сегодня в 11.00 (время московское) все желающие смогут познакомиться с одним из ведущих военных ВУЗов страны – Военным университетом Министерства обороны Российской Федерации. Обзорная экскурсия в режиме реального времени будет транслироваться на страницах Министерства обороны Российской Федерации в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, YouTube и на официальном сайте военного ведомства.

В ходе Дня открытых дверей будущие абитуриенты и их родители смогут познакомиться с учебно-материальной базой вуза, условиями обучения, проживания, питания, особенностями службы и быта курсантов, получат ответы на вопросы об организации приема в Военный университет в 2021 году.

Подобные экскурсии в режиме онлайн планируется провести ещё в нескольких высших военных учебных заведениях Минобороны России.

Сдача вступительных испытаний на поступление в высшие учебные заведения Минобороны России в 2021 году стартует с 1 июля. В ВУЗы планируется зачислить свыше 12 500 курсантов, среди них будет и более 150 девушек.

Подробная информация о правилах поступления, об экзаменах, которые предстоит сдать, а также телефоны приемных комиссий размещены в разделе «Образование» официального сайта Минобороны России.

Справочно:

«Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации – ведущий учебно-методический и научный центр Вооруженных Сил Российской Федерации по военной проблематике гуманитарного, социального, юридического, филологического, финансово-экономического и дирижерского направлений подготовки офицерских кадров.

К основным штатным структурным подразделениям университета относятся 51 кафедра, 10 факультетов (в том числе внебюджетный), военный институт, пять центров, три научно-исследовательских отдела, отделы и службы, подразделения обеспечения.

Учебные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных современными техническими средствами обучения, сформирована информационно-образовательная среда. По всем учебным дисциплинам разработаны электронные учебники. Обучающимся и профессорско-преподавательскому составу обеспечен свободный доступ к электронной библиотечной системе Военного университета, электронной библиотеке Минобороны России.

Современная спортивная база позволяет качественно проводить как учебные занятия по физической подготовке, так и соревнования по военно-прикладным и другим видам спорта.

Личный состав Военного университета ежегодно 9 мая принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве.

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