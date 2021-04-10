10.04.2021 (07:03)

Сводный оркестр общевойскового объединения ВВО в Бурятии начал подготовку к Параду Победы

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям на плацу одной из воинских частей города Улан-Удэ Республики Бурятия, участники сводного оркестра Восточного военного округа исполняют расширенный репертуар из 30 произведений. Помимо музыкальной составляющей, военные музыканты отрабатывают строевые приемы и перестроения.

Вынос копии Знамени Победы начнется под исполнение песни «Священная война» поэта Лебедева-Кумача, а начало прохождения маршем парадных расчетов объединения ВВО под «Прощание Славянки». В финале парада, военнослужащие в составе парадных расчетов по традиции для Дня Победы, исполнят песню Ильи Резника «Служить России».

В дальнейшем репетиции сводного оркестра общевойскового объединения ВВО перенесутся из воинской части на аэродром «Восточный», где будут проходить тренировки парадных расчетов Улан-Удэнского гарнизона.

Коллектив военного сводного оркестра уже прошел двухэтапную вакцинацию от вируса COVID-19.



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