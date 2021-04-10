10.04.2021 (09:00)

В Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске будут проведены плановые контрольные проверки

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова, в апреле будут проведены плановые контрольные проверки в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске.

В рамках проверки, назначенная экзаменационная комиссия детально оценит уровень знаний и навыков, полученных курсантами учебного батальона Центра в ходе трехмесячной программы обучения. В рамках цикла подготовки, более 90 курсантов прошли обучение в соответствии с планом подготовки младших авиационных специалистов для соединений морской авиации по 4 военно-учетным специальностям, связанным с применением наземных средств обслуживания авиационной техники и средств поиска и поражения подводных лодок. После сдачи контрольных экзаменов военнослужащие будут направлены в части морской авиации флотов ВМФ России для дальнейшего прохождения службы.

Как отметил Главком ВМФ адмирал Николай Евменов, «во главу угла контрольных проверок ставится уровень мастерства и профессионализма кадров, их способность грамотно эксплуатировать вверенную технику и вооружение в условиях планового наращивания интенсивности боевой подготовки. Несомненно, что будет проверена деятельность командиров и начальников всех степеней по неукоснительному выполнению требований руководящих документов Министерства Обороны РФ и Военно-Морского Флота, как в повседневной службе так и в ходе выполнения поставленных задач. Контрольные проверки являются комплексными и позволяют на всех уровнях оценить показатели и параметры боевой и мобилизационной готовности, работу командования по поддержанию и укреплению воинской дисциплины и правопорядка, организацию учебно-методической подготовки, подготовленности постоянного состава, физическую подготовку. Результаты проверок будут всесторонне проанализированы».

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