10.04.2021 (06:50)

Памятники и мемориальные захоронения приведут в порядок в Бурятии ко Дню Победы

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), Юнармейцы и кадеты совместно с представителями военных комиссариатов, приведут в порядок воинские памятники и мемориальные захоронения в Республике Бурятия к 76-летию Великой Победы.

Работа будет проведена на памятниках в городах, районных центрах, селах республики. Всего ко Дню Победы будет подготовлено более 40 объектов.

Созданные группы произведут очистку территорий вблизи памятников, окраску заборов, обновят ограды мемориалов, а также очистят от следов коррозии и покрасят корпуса, обновят бортовые номера боевых машин Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах и входят в списочный состав соединений и воинских частей армии.

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