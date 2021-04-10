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10.04.2021 (06:45)

Под контролем комиссии Генштаба проходит проверка подразделений связи ВВО в Приморье

В рамках итоговой проверки за зимний период обучения комиссией Генерального штаба военнослужащие бригады управления общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в Приморье выдвинулись на полигоны для проведения тактико-специальных учений.

В составе экипажей мобильных пунктов управления, радиостанций средней и малой мощности, комплексных аппаратных связи, а также станций спутниковой связи личный состав отработал порядок организации каналов связи образованных различными средствами коммутации, передачи данных по каналам открытой и закрытой телефонной связи, организации защищенной видеоконференцсвзи. 

Контрольные занятия на современных средствах связи, состоящих на вооружении объединения, были осложнены выполнениями нормативов по РХБ защите, введением на места развертывания станций «заминированных» участков местности.

В ходе сдачи нормативов по тактико-специальной подготовке военные связисты отработают ряд задач на штатной технике связи и закрепят практические навыки работы в составе экипажей аппаратных связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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