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10.04.2021 (05:05)

На Камчатке более 30 военнослужащих Тихоокеанского флота прошли отбор для поступления в военные ВУЗы

На Камчатке завершился отбор военнослужащих соединений и частей Войск и сил на Северо-востоке России, желающих поступить в высшие военные учебные заведения Минобороны РФ. Всего для поступления было отобрано 30 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву.

В рамках обеспечения кадрового состава, в соединениях и воинских частях в течении нескольких месяцев был организован отбор кандидатов для поступления в высшие ведомственные учебные заведения в 2021 году. В ходе отбора главным условиями являлись высокий уровень знаний по учебным дисциплинам, морально-психологическая готовность кандидата, хорошее состояние здоровья. Кроме того, учитывалась физическая подготовка кандидатов.

Будущие офицеры будут обучаться по военно-морским специальностям, а также в автомобильных, танковых, артиллерийских и зенитно-ракетных училищах. Основная часть кандидатов изъявила желание поступать в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова и Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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