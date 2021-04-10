10.04.2021 (08:05)

Подразделения антитеррора дальней авиации провели тренировку по охране и обороне аэродрома в Мурманской области

В смешанном авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Мурманской области, прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора с практическим выполнением задач по предназначению.

Мероприятие проведено в рамках проводимой контрольной проверки соединения дальней авиации за зимний период обучения.

В ходе динамических розыгрышей отработаны действия по своевременному развертыванию оперативных групп антитеррора, разминированию местности, а также выполнению задач по охране и обороне аэродромной территории.

Медицинский состав отработал эвакуацию условно раненых военнослужащих в безопасную зону и оказание первой медицинской помощи.

Для создания максимально реалистичной обстановки условного захвата объекта были использованы холостые боеприпасы и дымовые шашки.

Комплексная тренировка прошла под руководством командира авиационного полка дальней авиации полковника Олега Тимошина.

«По замыслу тренировки дежурному по войсковой части поступил сигнал, о том, что условный противник проник на территорию войсковой части и заминировал прилегающую аэродромную территорию. Военнослужащие, входящие в состав оперативных групп противодействия терроризму были подняты по тревоге, направлены в район предположительного местоположения диверсионной группы. После того как была проведена работа по разминированию основных дорог, на территорию аэродрома прибыли силы и средства территориальной обороны», - сообщил он.

Всего в тренировке было задействовано свыше 200 военнослужащих и более 30 единиц автомобильной и специальной техники.

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