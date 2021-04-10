10.04.2021 (05:03)
Гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа выполнили нормативы во время проведения контрольных стрельб в Ленинградской области.
Гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа выполнили нормативы во время проведения контрольных стрельб в Ленинградской области.
В ходе контрольной проверки военнослужащие выполнили по подвижным и статичным мишеням, имитирующие боевые машины противника, которые были размещены на расстоянии до 350 метров и двигались со скоростью до 10 м/с.
Всего в занятии было задействовано около 200 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.
Справочно:
В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях проходят контрольные проверки.
Всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.
Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил РФ.
При этом в Восточном военном округе в рамках данных мероприятий проводится проверка комиссией Генерального штаба.