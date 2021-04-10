10.04.2021 (05:03)

Гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа выполнили нормативы во время проведения контрольных стрельб в Ленинградской области.



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа выполнили нормативы во время проведения контрольных стрельб в Ленинградской области.

Гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа выполнили нормативы во время проведения контрольных стрельб в Ленинградской области.

В ходе контрольной проверки военнослужащие выполнили по подвижным и статичным мишеням, имитирующие боевые машины противника, которые были размещены на расстоянии до 350 метров и двигались со скоростью до 10 м/с.

Всего в занятии было задействовано около 200 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

Справочно:

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях проходят контрольные проверки.

Всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил РФ.

При этом в Восточном военном округе в рамках данных мероприятий проводится проверка комиссией Генерального штаба.

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