10.04.2021 (05:01)

Зенитчики ЦВО на учении в Оренбуржье отразили более 80 атак условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Зенитчики ЦВО на учении в Оренбуржье отразили более 80 атак условного противника

Расчеты зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» и переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа на учении в Оренбургской области отразили более 80 атак условного противника.

По замыслу тактических действий условный противник периодически наносил авиационные удары по району сосредоточения войск, используя беспилотники и крылатые ракеты. Военнослужащие совершили марш и развернули ЗРК «Бук-М2», операторы комплексов захватили цели и уничтожили авиацию противника электронными пусками. Расчеты ПЗРК «Игла» выполнили задачи по отражению атак дронов условного противника.

Учение в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняли участие более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

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