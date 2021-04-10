10.04.2021 (05:01)
Зенитчики ЦВО на учении в Оренбуржье отразили более 80 атак условного противника
Расчеты зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» и переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа на учении в Оренбургской области отразили более 80 атак условного противника.
По замыслу тактических действий условный противник периодически наносил авиационные удары по району сосредоточения войск, используя беспилотники и крылатые ракеты. Военнослужащие совершили марш и развернули ЗРК «Бук-М2», операторы комплексов захватили цели и уничтожили авиацию противника электронными пусками. Расчеты ПЗРК «Игла» выполнили задачи по отражению атак дронов условного противника.
Учение в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняли участие более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.