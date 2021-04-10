10.04.2021 (05:00)

Контрольную проверку под контролем комиссии Генштаба проходят подразделения общевойсковой армии ВВО в Приморье

В рамках проверки за зимний период обучения комиссией Генерального штаба военнослужащие бригады управления общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в Приморье выдвинулись на полигоны для проведения тактико-специальных учений.

В составе экипажей мобильных пунктов управления, радиостанций средней и малой мощности, комплексных аппаратных связи, а также станций спутниковой связи личный состав отработал порядок организации каналов связи образованных различными средствами коммутации, передачи данных по различным каналам телефонной связи, организации защищенной видеоконференцсвязи.

Контрольные занятия на современных средствах связи, состоящих на вооружении объединения, были осложнены выполнениями нормативов по РХБ защите, введением на места развертывания станций «заминированных» участков местности.

В ходе проверки военные связисты отработают ряд задач на штатной технике связи и покажут практические навыки работы в составе экипажей аппаратных связи.

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