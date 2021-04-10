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10.04.2021 (00:35)

Военнослужащие ВДВ в Бурятии вышли на полигоны для сдачи контрольной проверки за зимний период обучения

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения, которая проходит в период с 1 по 17 апреля текущего года под руководством командира гвардейского соединения гвардии полковника Дениса Шишова, на директрисе боевых машин полигона «Сосновый бор» проведено контрольное занятие по огневой подготовке с личным составом разведывательного батальона.

На войсковом стрельбище полигона «Сосновый бор» проведены контрольные занятия по огневой подготовке из автомата Калашникова, пулемета «Печенег», снайперской винтовки Драгунова (СВД), ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В по появляющимся и движущимся целям.

В ходе контрольного занятия экипажи боевых машин выполнили нормативы по огневой подготовке из 30-мм скоростной пушки по мишеням, обозначающих легкобронированную и бронированную технику условного противника на удалении от 500 до 1, 5 тысяч метров, днем и ночью.

Перед выполнением практической стрельбы военнослужащие прошли теоретическую подготовку с применением компьютерных динамических тренажеров-симуляторов.

Боевые стрельбы прошли в целях практической проверки навыков руководства подчиненным личным составом, владения ими штатным вооружением    и техникой в ходе проведения занятий по боевой подготовке.

Всего в мероприятии приняло участие более 200 военнослужащих гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Командование Воздушно-десантных войск
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