09.04.2021 (20:15)

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров наградил медалями офицеров Главного управления боевой подготовки

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров от лица главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу наградил медалями офицеров Главного управления боевой подготовки (ГУБП) Вооруженных сил РФ за высокие показатели службы и воинскую доблесть.

Церемония состоялась в пятницу в Центральном академическом театре российской армии. Также по случаю празднования 4 апреля 100-летнего юбилея ГУБП в театре прошел концерт.

Сотрудники управления по приказу министра от 25 марта 2021 года были отмечены "за высокие показатели служебной деятельности и воинскую доблесть, проявленные при выполнении обязанностей военной службы".

Замминистра отметил важную роль главка в исторических и современных военных событиях.

"Все эти годы коллектив Главного управления боевой подготовки активно работает над повышением уровня подготовки войск, разработкой методик освоения и применения новейших видов вооружения и техники в любых условиях обстановки", - добавил замминистра по случаю юбилея управления.



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