09.04.2021 (20:05)

Курсанты Военной академии РВСН стали победителями Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России»

Курсанты Военной академии РВСН стали победителями XV Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», который прошел в Москве.

В конкурсе участвовали более 350 обучающихся из 64 городов России: от Калининграда до Владивостока и от Норильска до Ростова-на-Дону. Конкурс проводился по 10 номинациям.

Основной целью проведения конкурса является привлечение молодёжи к участию в самостоятельных научных исследованиях, к разработке научных методик и систематизации полученных знаний, организации интеллектуального общения молодежи образовательных учреждений и взаимообмена информацией в сфере профессиональных интересов, других областях.

От Военной академии РВСН в мероприятии принимала участие команда курсантов под руководством профессора кафедры механики Любови Сладковой.

Темы конкурсных работ, выполненных курсантами в 6 номинациях по истории России, социологии, географии, экологии, экономике и техническому творчеству получили высокую оценку экспертных советов Оргкомитета конкурса.

Курсанты Иван Елисеев, Никита Поляков и Алексей Осипов - награждены дипломами 1-й степени и медалями «За лучшую студенческую научную работу».

Курсант Петр Чибизов получил диплом 2-й степени, а курсанты Виктор Девятайкин и Андрей Лебедев получили высшую награду «Победитель конкурса» и нагрудные знаки «Серебряный крест Национальное достояние России».

Научный руководитель команды Любовь Сладкова – награждена золотым знаком отличия «Национальное достояние России» и медалью «За лучшую научную студенческую работу».

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» – это мероприятие для старшеклассников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Национальная система «Интеграция» предлагает участникам создать проект со своими идеями, разработками или исследованиями и представить его для оценки перед экспертным жюри.

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