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09.04.2021 (19:30)

В Ленобласти инженеры ЗВО в ходе контрольной проверки обеспечили безопасный проход военной техники через минно-взрывные заграждения

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа в рамках контрольной проверки отработали мероприятия инженерной разведки и разминирования противотанковых минно-взрывных заграждений условного противника на пути следования механизированной колонны техники.

Используя мобильные комплекты разминирования и миноискатели ИМП-2, военные инженеры обследовали обозначенный маршрут на наличие взрывоопасных предметов, установив способ применения и спецификацию минно-взрывных заграждений, расчеты установок разминирования УР-77 «Метеорит» осуществили проделывание проходов в минных полях методом пуска учебных снарядов.  

Кроме того, военнослужащими были отработаны вопросы обнаружения отдельных мин и зарядов взрывчатых веществ с использованием минно-розыскных собак.

Всего в мероприятиях контрольной проверки было задействовано свыше 100 военнослужащих и около 20 единиц специальной техники инженерно-саперных подразделений.

Пресс-служба Западного военного округа
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